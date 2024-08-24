İBB açıkladı! İşte deprem için İstanbul'daki en riskli ve güvenli ilçeler

24 Ağustos 2024 13:27 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:36

İstanbul’da olası büyük bir depreme yönelik endişeler artarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, şehrin depreme hazır olup olmadığını ve hangi ilçelerin daha riskli olduğunu değerlendirdi.Yün, İstanbul’daki yapı stokunun büyük kısmının eski ve riskli olduğunu vurgularken, depremde en çok zarar görebilecek ilçeleri ve nispeten daha güvenli bölgeleri açıkladı.

'İSTANBUL DEPREME HAZIR DİYEMİYORUZ'

Yün, Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda, "İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut var. Yaklaşık 850 bini ise 2000 yılı öncesinde yapılmıştı. İstanbul depreme hazır diyemiyoruz.

Çünkü İstanbul'un yapısı çok eski. Kentsel dönüşüm yasası ile 12 yılda yenilenen bina sayısı 92 bin. 850 bin ile 92 bini yan yana koyduğunuzda yüzde 12-13'lük bir yenilenme demek. Bu sayılarla İstanbul depreme hazır diyemiyoruz." dedi.

'200 BİN CİVARI BİNANIN YIKILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Hem zemin hem de yapı stoku beraber değerlendirildiğinde çeşitli matematiksel yazılımlarla deprem hasar tahmini yaptıklarını belirten Yün, "7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz. Hızlı yapı tarama testiyle tespit ettiğimiz bin 556 bina ise deprem olmaksızın kendi kendine yıkılabilir.

Bu 200 bin yapı, olası depremde ağır hasar alacak sayı. Bu binalarda yaklaşık 2,5-3 milyon nüfus var. 200 bin binada en riskli olanları bularak bunlara müdahale etmek ana hedefimiz. Kendi kendine yıkılabilecek bin 556 binada o yapılar arasında." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLÇELER

İstanbul'un en riskli ilçelerini açıklayan Yün, "Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara Denizi’nde olduğu için Avrupa Yakası’nın özellikle güney kesimleri E-5 ile deniz arasında kalan alanlar faya yakınlığından dolayı ve zeminin deprem etkisini büyüterek yapıya verdiği zarardan dolayı daha riskli ilçeler olarak tanımlayabiliriz.

Tespitlerimizde de hem yıpranmış yapı stokundan dolayı hem de zeminlerin bu alanlarda zayıf olması nedeniyle bu bölgeler tehlikeli.

Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri… Aslında Fatih’ten Silivri’ye kadar olan hattan bahsedebiliriz." diye konuştu.

İSTANBUL'UN DEPREME DAHA GÜVENLİ İLÇELERİ

İstanbul'un nispeten daha güvenli ilçelerini açıklayan Yün, "Yapı yeniyse, 2018 sonrası yönetmeliğe uygun şekilde bir binada oturuyorsanız daha güvenli demek daha mümkün. İlçe ilçe kategorilendirmemek lazım. Yapıya ve zemine göre değişir. Zemin olarak İstanbul’un kuzeyi daha sağlam. Başakşehir, Aranavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam.

Kağıthane’de dere kısımları güvenli sayılmaz. Cendere Vadisi yapı yoğun bir hal aldı. Kurumuş dere yataklarında değilseniz, güneye göre daha sağlam. Sadece sağlam zemin yetmez, yönetmeliğe uygun sağlam zeminler de önemli." şeklinde konuştu.