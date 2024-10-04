İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri
Olası bir depreme karşı tüm hazırlıklarını yapmaya devam eden İstanbul, hem kentsel dönüşüm hem de mevcut yapıların taşıyıcı sistemlerine yapılan desteklerle depremin olası risklerini karşılamaya hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.
Deprem korkusu İstanbulluları sardı. Zemini en çürük ilçelerin açıklanmasıyla kamyonu dolduran terk etmeye başladı.
Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 1999 senesinde meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi nedeniyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında.
Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların yaptığı araştırmaların sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak tespit edildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.
BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLÇELER
Adalar
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Beylikdüzü
Büyükçekmece'nin belirli kısımları
Esenyurt'un belirli kısımları
Küçükçekmece
Ümraniye
Sancaktepe'in belirli kısımları
Bağcılar'ın belirli kısımları
Kadıköy'ün belirli kısımları
Kartal
Maltepe