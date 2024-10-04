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İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 12:55 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:34
İBB açıkladı! İşte İstanbul&#039;un zemini en çürük ilçeleri

Olası bir depreme karşı tüm hazırlıklarını yapmaya devam eden İstanbul, hem kentsel dönüşüm hem de mevcut yapıların taşıyıcı sistemlerine yapılan desteklerle depremin olası risklerini karşılamaya hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.

Deprem korkusu İstanbulluları sardı. Zemini en çürük ilçelerin açıklanmasıyla kamyonu dolduran terk etmeye başladı.

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 1. Resim

Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 1999 senesinde meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi nedeniyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında.

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 2. Resim

Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların yaptığı araştırmaların sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak tespit edildi.

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 3. Resim

Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 4. Resim

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLÇELER

Adalar

Avcılar

Bahçelievler

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 5. Resim

Bakırköy

Beylikdüzü

Büyükçekmece'nin belirli kısımları

Esenyurt'un belirli kısımları

Küçükçekmece

İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri - 6. Resim

Ümraniye

Sancaktepe'in belirli kısımları

Bağcılar'ın belirli kısımları

Kadıköy'ün belirli kısımları

Kartal

Maltepe

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Kaynak: tgrthaber.com

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