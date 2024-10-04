İBB açıkladı! İşte İstanbul'un zemini en çürük ilçeleri

04 Ekim 2024 12:55 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:34

Olası bir depreme karşı tüm hazırlıklarını yapmaya devam eden İstanbul, hem kentsel dönüşüm hem de mevcut yapıların taşıyıcı sistemlerine yapılan desteklerle depremin olası risklerini karşılamaya hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.

Deprem korkusu İstanbulluları sardı. Zemini en çürük ilçelerin açıklanmasıyla kamyonu dolduran terk etmeye başladı. Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 1999 senesinde meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi nedeniyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların yaptığı araştırmaların sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak tespit edildi. Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı. BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLÇELER Adalar Avcılar Bahçelievler Bakırköy Beylikdüzü Büyükçekmece'nin belirli kısımları Esenyurt'un belirli kısımları Küçükçekmece Ümraniye Sancaktepe'in belirli kısımları Bağcılar'ın belirli kısımları Kadıköy'ün belirli kısımları Kartal Maltepe İlgili Haberler Son dakika | Diyarbakır'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı AFAD görevlisi Marmara fayı hakkında bilinmeyeni açıkladı! '2.5 santimetre batıya kayıyor' dedi, olası depremin büyüklüğünü açıkladı