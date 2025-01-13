İBB, AKOM verisiyle gün verip uyardı! İstanbul'da kar kapıya dayandı, hava 10 derece kadar düşecek

13 Ocak 2025 22:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji'den ve AKOM'dan gelen verilere göre megakentlilere hava durumu uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası 24 saat içinde etkisini artıracak, sıcaklıklar aniden düşecek. Poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte, İstanbullular bu hafta buz gibi bir havaya ve kar sürprizine hazırlıklı olmalı... İşte detaylar...

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Balkanlar’dan gelen soğuk​ ve yağışlı hava Trakya​ Bölgesi’nde etkili olmaya başladı. Soğuk ve yağışlı hava, Trakya ’yı etkisi altına alırken, İstanbul​’a doğru ilerleyen birkar​ dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor. Meteorologlar, Marmara genelinde sıcaklıkların hızla düşeceği ve bölgedeki hava şartlarının sertleşeceği uyarısında bulundu.

İstanbul'un batı illeri Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yoğun kar yağışı sürüyor.

İBB UYARDI: HAVA DAHA DA SOĞUYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın gece boyunca devam edeceğini açıkladı. Kar İstanbul'a henüz giriş yapmasa da soğuğu etkisini iyice hissettirecek biçimde 3 ila 10 derece kadar düşecek

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İBB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın sabahtan itibaren poyrazın etkisini artıracağı ve sıcaklıkların hafta boyunca 3 ila 10 derece birden düşeceği belirtildi. Fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde Cumartesi gününden şu ana kadar şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ile 60 kg aralığında yağış kaydedilmiştir. Perşembe gününe kadar bölgemizde etkili olması beklenen sağanak yağış ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 dereceler aralığında kış değerlerinde seyretmesi beklenirken yağış geçişlerinin azalarak devam edeceği tahmin edilmektedir."

İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ OLABİLİR

Hafta boyunca devam edecek sert rüzgar ve ani sıcaklık düşüşleri, İstanbul’da kar ihtimalini artırıyor.