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 | Onur Kaya

İBB çalışanı gizli tanıktan 'para trafiği' iddiası: Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında DEM Parti'ye yardım ettiler

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında 'gizli tanık' olarak ifade veren belediye çalışanı çarpıcı iddialarda bulundu. DEM Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde CHP'yi desteklemesi için para trafiği sağlandığını öne süren gizli tanık, bu trafiğin Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İki parti arasındaki bağlantının Ekrem İmamoğlu ile birlikte 3 kişi tarafından kurulduğunu belirten gizli tanık, şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu anket firması üzerinden kamuoyunun İmamoğlu lehine yönlendirildiğini de iddia etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 13:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen 'kent uzlaşısı' soruşturması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında, İBB'de çalışan bir kişi gizli tanık oldu. İfadesi alınan İBB çalışanı, CHP ve DEM Parti arasındaki iş birliğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

İTİRAF NİTELİĞİNDE RÖPORTAJ!

Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği belirlendi.

HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.

- İstanbul'da 55 belediye başkan yardımcısı terör örgütüyle irtibatlı bulundu

'TERÖRLE BAĞLANTILI KİŞİLER, SEÇİMDEN ÖNCE CHP'YE ÜYE OLDU'

Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları kaydedildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu aktarılırken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

GİZLİ TANIKTAN 'PARA TRAFİĞİ' İFADESİ

"Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.

Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

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"CHP-DEM BAĞLANTISINI İMAMOĞLU KURDU"

Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.

"PKK ŞÜPHELİSİ KAMUOYUNU İMAMOĞLU LEHİNE YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP’nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

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