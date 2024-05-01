İBB duyurdu! Kapalı hatlar kullanıma açıldı 

01 May 2024 21:39 - Güncelleme : 01 May 2024 22:13

İstanbul Valiliğinden alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma tekrardan açıldı.

Metro İstanbul'un X hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü açıklandı.

TAKSİM HALA KAPALI!

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye açılmıştır. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferler normale döndü. M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonumuz ile F1 Taksim-Kabataş istasyonlarımız işletmeye kapalı durumdadır."