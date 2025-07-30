İBB itfaiye personel alımını engelliyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Medyaya yansıyan bazı haberlerde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli alımının engellendiği" ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli İstihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır.

Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB'ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."