İBB Meclisi'nde kavga: Yumruklar havada uçuştu

11 Kasım 2024 17:23 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bugünkü toplantısında gergin anlar yaşandı. AK Partili üyeler meclis başkanına taraflı yönetim gerekçesiyle tepki gösterdi. CHP'li üyelerin de karşılık vermesiyle ortalık karışınca yumruk ve su şişeleri havada uçuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısına CHP'li ve AK Partil'i üyelerin kavgası damga vurdu. AK Parti'li üyeler, CHP'li Meclis Başkanı'na oturumu taraflı yönettiği gerekçesiyle eleştiride bulundu. CHP'liler de tepki gösterince ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan kavga kameralara anbean yansıdı.

MECLİS BAŞKANINA TARAFSIZLIK ELEŞTİRİSİ

Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu.

AK PARTİ VE CHP'Lİ ÜYELER ARASINDA TARTIŞMA

Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi. AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, YUMRUKLAR UÇUŞTU

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.