İBB metrobüste "Beyaz Yol" çalışmasını durdurdu! Trafik kabusu yaşatmıştı

07 Ağustos 2024 20:02 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 20:14

İstanbullulara trafik kabusu yaşatan metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" kaplama çalışması durduruldu. 45 gün sürmesi beklenen ve E-5'i iki şeride düşüren çalışma nedeniyle trafikte kalış süresi üçe katlanmıştı. İBB hem elektrik arızası hem de trafik nedeniyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Yakası elektrik şebekesinin önemli parçası olan Ambarlı-Yenibosna yer altı iletim kablosunda yaşanan arıza nedeniyle Avcılar E-5 yan yolda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acilen onarım çalışmasına başlanması gerekliliği doğduğu belirtildi.

YOĞUN TRAFİKTEN DOLAYI ARA

Aynı noktada programlanan metrobüs hattı "Beyaz Yol" kaplama çalışmalarına, bölgede oluşan yoğun trafikten dolayı ara verildiği kaydedilen açıklamada, TEİAŞ'ın çalışmasının tamamlanmasının ardından kaplama işlemine tekrar başlanacağı duyuruldu.

YOĞUN TEPKİ YAĞMIŞTI

İstanbul E-5 karayolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yol ve bakım onarım çalışmaları trafik çilesine döndü. Beylikdüzü-Avcılar arası 9 kilometrelik yolun süresi 1 saat 15 dakikaya çıkarken, kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi. Yolcular trafik dolasıyla tepki yağdırmıştı.