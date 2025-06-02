Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İBB operasyonları sürecek mi: CHP'liler ne düşünüyor? İşte cevabı

İBB'yle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyonu geride kalırken yeni operasyonların olup olmayacağı merak ediliyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi CHP içinden aldığı bilgileri paylaşarak "Operasyonların devam edeceğini anlıyoruz." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 23:04

Yolsuzluk konulu operasyonlarda tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili iddialar sıcaklığını korurken İBB'de kurulduğu iddia edilen çarkla ilgili 5. dalga operasyonu yapıldı ve 38 şüpheli gözaltına alındı.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR AĞ VAR"

TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında süreçle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP içindeki yöneticilerle yaptığı görüşmeleri anlatarak "Operasyonlar devam edecek, şu ana kadar ortaya çıkan bu itiraflar olayın sadece yüzde 10'luk kısmını gösteriyor. Çok daha büyük bir ağdan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.

İBB operasyonları sürecek mi: CHP'liler ne düşünüyor? İşte cevabı

"BAŞKA BELEDİYELERE DE OPERASYON YAPILABİLİR"

Atik konuşmasında "Aydın, İzmir, Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ve Ankara ile İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri hatta büyükşehir belediyeleriyle ilgili operasyonların devam edeceğine dair parti çevresinde beklenti var." diyerek operasyonların yayılabileceği belediyeleri açıkladı.

"PARTİDEN İSTİFA ETSİNLER"

Atik ayrıca CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili hakkında fezleke hazırlanan isimlerin istifa edip aklandıktan sonra partiye dönmeleri konusunda CHP içinde bir görüş oluştuğuna işaret ederek "Bu da partide bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. CHP'deki ayrışma geri dönülemez bir noktaya gidiyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye 5. dalga operasyonda gözaltı sayısı 38'e yükseldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'ye 5. dalga operasyon! Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları gözaltında
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.