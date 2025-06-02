İBB operasyonları sürecek mi: CHP'liler ne düşünüyor? İşte cevabı

İBB'yle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyonu geride kalırken yeni operasyonların olup olmayacağı merak ediliyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi CHP içinden aldığı bilgileri paylaşarak "Operasyonların devam edeceğini anlıyoruz." dedi.

Yolsuzluk konulu operasyonlarda tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili iddialar sıcaklığını korurken İBB'de kurulduğu iddia edilen çarkla ilgili 5. dalga operasyonu yapıldı ve 38 şüpheli gözaltına alındı.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR AĞ VAR"

TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında süreçle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP içindeki yöneticilerle yaptığı görüşmeleri anlatarak "Operasyonlar devam edecek, şu ana kadar ortaya çıkan bu itiraflar olayın sadece yüzde 10'luk kısmını gösteriyor. Çok daha büyük bir ağdan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BELEDİYELERE DE OPERASYON YAPILABİLİR"

Atik konuşmasında "Aydın, İzmir, Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ve Ankara ile İstanbul'da bazı ilçe belediyeleri hatta büyükşehir belediyeleriyle ilgili operasyonların devam edeceğine dair parti çevresinde beklenti var." diyerek operasyonların yayılabileceği belediyeleri açıkladı.

"PARTİDEN İSTİFA ETSİNLER"

Atik ayrıca CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili hakkında fezleke hazırlanan isimlerin istifa edip aklandıktan sonra partiye dönmeleri konusunda CHP içinde bir görüş oluştuğuna işaret ederek "Bu da partide bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. CHP'deki ayrışma geri dönülemez bir noktaya gidiyor" dedi.