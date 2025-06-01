İBB soruşturması sonrası bürokratlarda tedirginlik: İmza atmaktan çekiniyorlar

İBB'yle ilgili yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir detay TGRT Haber canlı yayınında açıklandı. Avukat Mustafa Kemal Çiçek soruşturma sonrası kalan bürokratların İBB'de imza atmaktan çekindiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 5. dalga operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken her aşamada yeni bilgiler paylaşılıyor.

TGRT Haber TV'de izleyicilerle buluşan Gündem Özel programında konuşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, soruşturmalar sonrası İBB'de çalışan bürokratlarla ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı. "Bugün İBB, bu soruşturmalar neticesinde birçok kalan bürokrat imza atmaktan çekiniyor." diyen Çiçek, "Belediyelerin işleyişleri de sıkıntıya girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"HER YERDE BELEDİYE OLMALI MIDIR?"

"Belediyecilik mevzuatını net olarak ortaya koymamız lazım." diyerek mevcut mevzuatın belediyecilik hizmetlerini zorlaştırdığını söyleyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye dijital yapıya geçti. Türkiye'de 53-54 bin muhtarlık var, mahalle muhtarlıkları özellikle şehir merkezlerinde değerlendirilmelidir. Her yerde belediye olmalı mıdır? Bunlar tartışılmalıdır. Bu bütçelerin kullanımları konusunda hesap verebilirlik ciddi şekilde ortaya konulmalıdır. Yapılanın kimsenin yanına kar kalmayacağı mekanizmaların ivedi olarak ülkede kurulması lazım. Yoksa biz bu sarmaldan kurtulamayız."