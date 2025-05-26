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 | Selahattin Demirel

İBB soruşturmasında adı geçen AK Parti'ye yakın müteahhitlerle ilgili bomba iddia: Erdoğan hepsini tasfiye edecek

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıkla itirafçı olan Ertan Yıldız'ın ifadelerindeki bilgiler ve soruşturmada ismi geçen AK Parti'ye yakın müteahhitlerle ilgili Gazeteci Cem Küçük ses getirecek bir iddiada bulundu. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Küçük "Bu olaylar bittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakın olan bazı müteahhitleri tasfiye edecek" dedi.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 23:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Pazar günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında "Bizim yoldaşlarımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık." ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında Gazeteci Cem Küçük, Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında adı geçen kendisine yakın müteahhitleri tasfiye edeceği iddiasında bulundu.

İBB soruşturmasında adı geçen AK Parti'ye yakın müteahhitlerle ilgili bomba iddia: Erdoğan hepsini tasfiye edecek

"CHP'YE DE YANAŞAYIM, EKREM BEYLE İLİŞKİLERİMİ GELİŞTİREYİM DİYENLER"

Küçük, canlı yayındaki sözlerinde şunları söyledi: "Bu olaylar bittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakın olan bazı müteahhitleri de tasfiye edeceğini düşünüyorum. Çünkü Ertan Yıldız'ın ifadelerinin ön plana çıkartıldığı o bölümler, yine kamera bantlamada da geçen müteahhitler, başkaları... Bunların hepsi Tayyip Bey'in kendisine yakın televizyonlarda çok haber oluyor. Burada İBB rüşvet-yolsuzluk iddiaları önemli.

Ben Erdoğan'ın bunu AK Parti içerisinde 'Yarın bir gün Erdoğan bitecek, CHP'ye de yanaşayım, Ekrem Bey'le ilişkilerimi geliştireyim, size 150 milyonluk bir fon kurayım' diyen isimlere de gelebilir diye düşünüyorum."

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