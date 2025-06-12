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 | Selahattin Demirel

İBB soruşturmasında bomba iddia: Bir belediye başkanı itirafçı oldu

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nuray Başaran TGRT Haber TV'de konuşarak tutuklu bulunan bir belediye başkanının itirafçı olduğunu iddia etti.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 23:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevinden alınmış, ardından soruşturma kapsamında 5. operasyon da yapılmıştı. Son operasyonda 5 belediye başkanı tutuklanmış ve görevden alınmıştı.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞ"

Devam eden soruşturmayla ilgili TGRT Haber TV ekranlarında önemli bir bilgi paylaşıldı. Kanalda izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran "Belki gecenin bomba haberlerinden biri olacak." diyerek edindiği bilgiyi paylaştı.

İBB soruşturmasında bomba iddia: Bir belediye başkanı itirafçı oldu

Başaran "Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış." dedi.

"İSMİNİ BİLMİYORUM AMA..."

Programda konuklardan birisi olan Gazeteci Hasan Basri Akdemir de Başaran'ı doğrulayarak "Belediye başkanının ismini bilmiyorum ama belediye başkanlarından birinin etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

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