Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İBB tutuklularının cezaevinden nakli hakkında açıklama! Bakan Tunç duyurdu

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde bulunan 14 tutuklunun başka cezaevine nakledildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB tutuklularının cezaevinden nakli hakkında açıklama! Bakan Tunç duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 16:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu biçok tutuklu Silivri'devi Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, aralarında Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de bulunduğu birçok tutuklunun başka illerdeki cezaevlerine sevk edildiğini belirtmişti. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönelik soruşturmalar kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan bazı tutukluların yerinin değiştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İBB tutuklularının cezaevinden nakli hakkında açıklama! Bakan Tunç duyurdu

14 TUTUKLUNUN CEZAEVİ DEĞİŞTİ

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

İBB tutuklularının cezaevinden nakli hakkında açıklama! Bakan Tunç duyurdu

'SAVUNMA HAKKININ YALANLANDIĞI' İDDİASINA YALANLAMA

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.