İBB tutuklularının cezaevinden nakli hakkında açıklama! Bakan Tunç duyurdu

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde bulunan 14 tutuklunun başka cezaevine nakledildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu biçok tutuklu Silivri'devi Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, aralarında Murat Ongun ve Fatih Keleş'in de bulunduğu birçok tutuklunun başka illerdeki cezaevlerine sevk edildiğini belirtmişti. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönelik soruşturmalar kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan bazı tutukluların yerinin değiştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.
Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."