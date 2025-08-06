İBB soruşturmasında flaş itiraf! Milyonlarca dolar özel jetlerle kaçırıldı: Ekrem İmamoğlu adres verdi, paralar oraya bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında şüpheli iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa ikinci kez ifade verdi.

"TEHDİT EDİP, HARAÇ TOPLADILAR"

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ile 2018 yılında tanıştığını ve o dönemde Gülibrahimoğlu’nun iflas etmiş bir iş insanı olduğunu belirten Yalçınkaya, “2020 yılına kadar mali sıkıntıları devam etti. Ancak 2022’den itibaren çok hızlı bir şekilde serveti artmaya başladı. Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile oldukça sık görüşüyordu. Görüşmelerin ana konusu, İstanbul çevresindeki müteahhitlerin ruhsat ve imar konularındaki ihtiyaçlarının belli bir bedel karşılığında çözülmesiydi. Bazen sorun olmayan durumlarda bile sorun varmış gibi davranılarak bu kişiler tehdit edilip, onlardan haraç alınması hedefleniyordu. Kendilerine operasyon yapılacağını öğrendiklerinde, kalan paraların yurt dışına nasıl çıkarılacağının detayları netleştirilmiş ve bu işi Murat Gülibrahimoğlu üstlenmişti” dedi.

PARALAR ÖZEL JETLE YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisine; hafriyat, döküm, imar ve reklam gelirlerinin tek merkezde toplandığını ve bu paraların özel bir jetle yurt dışına çıkarıldığını anlattığını belirten Yalçınkaya, "Bu seyahatlerde genellikle Ekrem İmamoğlu’nun sürekli iş yaptığı ve İBB ihalelerini aldığı kişiler de bulunuyordu. Paraların çoğu Londra’ya götürülüyordu. Toplanan meblağın yarısı CHP bünyesinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu’na, diğer yarısı ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu; bu süreci yöneten A takımı’nın ise toplam paranın yüzde 20’sini komisyon olarak aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

HER UÇUŞTA EN AZ 10 MİLYON DOLAR TAŞINDI

Şüpheli Gülibrahimoğlu’nun özel jetle yurtdışına hediye paketi şeklinde ve valizlerle paraları taşıdığını ve yurtdışındaki Ekrem İmamoğlu’nun bildirdiği adreslere teslim ettiğini aktaran Yalçınkaya, ‘’Murat paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm. İstanbul genelinden, müteahhitlerden ve kaçak bina sahiplerinden toplanan rüşvet paraları sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış paralar gibi faturalandırılmış, aklanmış, paklanmış hediye paketleri şekline getirilmiş yurt dışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edilmiştir. Paraların bir kısmı da borsada, kripto para piyasalarında ve döviz bürolarında tutulmaktadır. Bunların adreslerini Gülibrahimoğlu bilmektedir’’ diye konuştu.

STÜDYO DAİRELER PARA KASASI OLARAK KULLANILDI

İstanbul genelinde bazı stüdyo dairelerin para kasası olarak kullanıldığını söyleyen Yalçınkaya, ‘’Bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmektedir. Toplanan rüşvet paralarının bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmektedir. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının tefrişatları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu toplanan fon paraları ile yapılmaktadır. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıt dışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmaktadır. Bu hususların tamamına Fatih Keleş ile Murat Gülibrahimoğlu’nun sohbetlerinde şahit oldum. Ayrıca bu rüşvet paralarının bir kısmı medyada para sayma makinaları görüntüleri ile hafızalarımızda yer edinilen CHP İstanbul İl Binası finansmanında kullanılmıştır’’ ifadelerini kullandı.