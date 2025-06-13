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 | Banu İriç

İBB soruşturmasında İlbak kardeşlere adli kontrolle tahliye

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan İlbak kardeşler hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

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İBB soruşturmasında İlbak kardeşlere adli kontrolle tahliye
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 19:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim için “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İLBAK KARDEŞLERE TAHLİYE

Soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Ali İlbak ve Yusuf İlbak’ın tutukluluk durumları, yapılan aylık incelemede değerlendirildi. Savcılık, tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Ancak mahkeme, dosyada yer alan mevcut deliller ışığında kuvvetli suç şüphesine dair tespitler bulunsa da, soruşturmanın geldiği aşamada adli kontrolün daha ölçülü bir tedbir olacağına kanaat getirerek tahliye kararı verdi.

Aynı soruşturmada tutuklanan bir diğer isim Murat İlbak da 2 Haziran’da, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından benzer adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Murat İlbak hakkında verilen kararda, şüphelinin ifade içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın seyri ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındı.

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