İBB soruşturmasında savcıları tehdit eden kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartların yasaklanması talimatını veren cumhuriyet savcılarını tehdit eden zanlı Nuri B. yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının sabıka kaydı kabarık çıktı.

Nuri B. adlı kişi, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartların yasaklanması talimatını veren cumhuriyet savcılarını X adlı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tehdit etmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı. Söz konusu hesaptan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekiline yönelik hakaret içerikli paylaşımı yapan Nuri B. (47), dün polis tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığınca hakkında TCK'nın 125/3-a (kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) ve TMK'nın 6/1 (terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme) suçlarından işlem yapılan zanlı, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Tutuklanan Nuri B.’nin sabıka kaydı oldukça kabarık çıktı. Şoförlük yaptığı ve Rize'nin Çayeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen zanlının 5 "tehdit ve şantaj", 5 ayrı "cumhurbaşkanına hakaret", 1 "kasten yaralama", 1 "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı olduğu ortaya çıktı.