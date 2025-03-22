İBB soruşturmasında şüphelilerin kasalarına inceleme! 15 milyon TL mal varlığına el konuldu

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edildi. Aralarında Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan'ın da olduğu şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan'ın da olduğu şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüpheli hakkında "terör ve örgütlü suçlarla" ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan da gözaltına alınmıştı.

15 MİLYON LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Murat Ongun ve Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kasaları kontrol edilen şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.