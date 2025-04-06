İBB soruşturmasında yakalanan Kaan Ketenci ile ilgili yeni gelişme

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Uzun süredir firari olan Ketenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) polis tarafından yakalanarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye getirilmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanan Ketenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Ketenci’nin, belediye ile ilişkili reklam faaliyetlerine dair usulsüzlük ve kamu zararına yol açan işlemlerle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.