İBB üzerinden Nebati ailesine ihale iddiası: DMM'den açıklama geldi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında ortaya atılan ihale iddiaları ortaya atıldı. Nebati’nin eşi ile yeğeninin eşine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 32 ihale verildiği öne sürüldü; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise iddiaları “asılsız” diyerek sert bir dille yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan “Eski Bakan Nureddin Nebati’nin eşine İBB’den 32 ihale verildiği” ve “AK Parti döneminde yeğeninin eşine ihaleler verildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati’nin eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir şirket bulunmadığı vurgulanarak, kamu ihaleleriyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

Ayrıca iddialarda adı geçen yeğenin 2020 yılında evlendiği, dolayısıyla 2013–2019 yılları arasında gerçekleşen ihalelerin söz konusu kişiyle bir bağının olmadığı ifade edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu ihalelerin hiçbir aşamasında Bakan Nebati’nin doğrudan ya da dolaylı olarak bir dahlinin olmadığının altını çizdi.

Kurum, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1908580711176548418