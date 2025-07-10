Adem Soytekin hakkında karar verildi! İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan Adem Soytekin adli kontrol şartıyla tahliye oldu.