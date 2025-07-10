Adem Soytekin hakkında karar verildi! İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan Adem Soytekin adli kontrol şartıyla tahliye oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermesinin ardından ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında iş adamı Adem Soytekin’in 17 Haziran, 27 Haziran ve 2 Temmuz 2025’de ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde şüpheli Adem Soytekin, Savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘konutu terk etmemek’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.