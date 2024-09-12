İBB'den yüzde 500'e varan zam kararları! Havuz ücretleri de yüzde 150 zamlandı

12 Eylül 2024 20:42 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:15

İBB Meclisinde yüzde 50'den yüzde 500'e kadar varan zam kararları açıklandı. Havuz hizmetleri, İBB halı sahası, fitness salonları, buz pistleri, spor sahaları, servis plaka ücretleri gibi pek çok hizmette zamlar belli oldu. AK Parti üyeleri, İBB'nin 200 kalemden fazla hizmete yüzde 50'den yüzde 500'lere varan oranda fiyat artışı yaptığına dikkat çekerek muhalefet şerhi koydu. İşte yeni fiyatlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor üyeliklerinde yüzde 50'den yüzde 500'e varan zam​ yapılmasını kararlaştırdı. Yüzme havuzları, halı saha​, fitness salonları, statlar, buz pistleri, atletizm pistleri, kapalı salonların kullanım ücretleri güncellendi. AK Parti karara tepki göstererek şerh koydu.

İBB HAVUZ ÜYELİĞİ ÜCRETİ YÜZDE 150 ZAMLANDI

Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 lira olarak belirlendi. Buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53,84 artışla 100 liraya, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan yüzde 57,14 artışla 55 liraya çıktı. Fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik​ ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira olarak açıklandı.

İBB AÇIK HALI SAHA​ SAATLİK ÜCRETİ 400 LİRA OLDU

Aydınlatmasız açık halı saha​ saatlik ücreti 150 liradan yüzde 166,66 artışla 400 liraya, aydınlatmalı açık halı saha​ saatlik ücreti 250 liradan yüzde 140 artışla 600 liraya, kapalı halı saha​ ücreti 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı.

Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, açık basketbol sahaları aydınlatmalı saatlik 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu.

SERVİS PLAKA ÜCRETİNE ZAM​

Öte yandan 2024'te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

YÜZDE 50'DEN YÜZDE 500 VARAN ZAM​

AK Parti 200 kalemde yüzde 500'lere varan zam​ yapıldığına dikkat çekti. AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Atık Yönetim Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait yaklaşık 200 kalemden fazla hizmete yüzde 50'den yüzde 500'lere varan oranda fiyat artışı yapıldığını açıkladı..

Yıldız, "Salon kiraları, stat kiraları, halı saha​ kiraları, havuz kiraları, reklam kiraları, yüzme, fitness, tenis, okçuluk, mini golf, masa tenisi gibi bireysel branşlarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılı için enflasyon oranında artırılan bu hizmet kalemlerinin, 2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez ve hiçbir izahı yoktur. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz." diye konuştu.

CHP ZAMLARI SAVUNDU

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Fatih Üstünbaş "Daha önce bazı kalemlerde özellikle yeniden değerleme oranında verilen hizmetlerin ücretleri, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyonun artık zorunlu hale getirilmesiyle Müdürlüklerin çalışmaları neticesinde sunulan bir öneridir." ifadelerini kullandı.