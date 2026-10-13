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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:40

İBB'nin derz çalışması sürücüleri bezdirdi: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İBB'nin Küçükçekmece Viyadüğü'ndeki derz değişimi sebebiyle D-100'e yerleştirilen kasisler sürücüleri bezdirdi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken sürücüler tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:40

'de 'nda yürütülen derz değişimi çalışması kapsamında yola yerleştirilen kasisler, yağışlı havanın da etkisiyle trafiği durma noktasına getirdi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler tepki gösterdi. Trafik dronla da görüntülendi. 1.5 saattir trafikte olduğunu söyleyen Fazlı Yılmaz, "Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler'den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul'da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor" dedi.
 

HABERİN ÖZETİ

İBB'nin derz çalışması sürücüleri bezdirdi: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda yürütülen derz değişimi çalışması kapsamında yola yerleştirilen kasisler, yağışlı havanın da etkisiyle trafiği durma noktasına getirdi.
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda derz değişimi çalışması yapılıyor.
Çalışma kapsamında yola kasisler yerleştirildi.
Yağışlı hava ile birlikte kasisler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.
Çalışmaların 12 gün sürmesi planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İBB'nin derz çalışması sürücüleri bezdirdi: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde derz çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen derz değişimi dolayısıyla ana artere kasisler yerleştirildi. Kasisler nedeniyle yavaşlayan araç trafiğine kent genelinde etkisini artıran yağmur da eklenince, bölgede ulaşım adeta kilitlendi. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler duruma tepki gösterdi. Bölgedeki yoğunluğun mesai bitimi saatleriyle birlikte daha da artması bekleniyor. Trafik yoğunluğu ise dron ile görüntülendi.

İBB'nin derz çalışması sürücüleri bezdirdi: Kilometrelerce kuyruk oluştu


Yanyolda trafikte kalan ve tepki gösteren vatandaş Fazlı Yılmaz, "Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler'den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul'da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor" dedi.

 

İBB'nin derz çalışması sürücüleri bezdirdi: Kilometrelerce kuyruk oluştu


 

10.10.2026 tarihinde İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Viyadüğü Üstü Derz Değişim İşi çalışmaları kapsamında; D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti 9 Ekim saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılmış ve trafik akışı yanyol üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Çalışmaların 12 gün boyunca devam etmesi planlanmakta olup, trafik düzenlemesi kapsamında gündüz saatlerinde rampa üzerinden, 23.00-06.00 saatleri arasında ise yanyol üzerinden ulaşım sağlanacaktır" denilmişti.

ETİKETLER
#küçükçekmece
#d-100 karayolu
#Fazlı Yılmaz
#İbb Ulaşım Yönetim Merkezi
#Derz Değişimi
#Gündem
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