İBB'nin kayıp bisikletleri gündeme taşındı: İSBİKE projesine soru önergesi

13 Aralık 2024 00:09 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 01:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE), bir yıldır hizmet dışı olması ve bisikletlerin çürümeye terk edildiği iddialarıyla İBB Meclisi’nde yeniden gündeme geldi. AK Parti'nin soru önergesi kabul edildi.

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İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık ayı üçüncü oturumunda, yaklaşık bir yıldır hizmet veremeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) bisikletlerinin durumu tartışıldı. Meclis, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Yasin Özdemir, oturumda söz alarak, İSBİKE projesinin İBB​ yönetiminin göreve gelmesinden bu yana sürekli arızalar, eksiklikler ve şikayetlerle gündeme geldiğini söyledi. Özdemir, Aralık 2023’te İSBİKE mobil uygulaması üzerinden projenin bakım ve onarıma alındığı açıklanmasına rağmen, aradan geçen bir yıl içinde bisikletlerin otoparklarda çürümeye terk edildiğini iddia etti.

"SOMUT ÇALIŞMA YAPILMADI"

Özdemir, “Gelinen aşamada 1 yıl geçmesine rağmen bisikletlerin bakıma alınmadığı, belirli otoparklarda çürümeye bırakıldığı ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığı tarafımızca tespit edilmiştir” dedi. Ayrıca CHP’li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik’in daha önce bisikletlerin bakım ve onarım işlemlerinin tamamlandığı ve projenin yakında yeniden hizmete başlayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, bu sözlerin gerçeğe dönüşmediğini belirtti.

"BASİT BİR PROJENİN TAMİRİ NEDEN BU KADAR UZADI?"

Özdemir, 2023’te bakım onarıma alındığı belirtilen İSBİKE için somut bir ilerleme kaydedilmediğini ifade ederek, şu soruları yöneltti:

"1 yıl içinde hangi somut çalışmalar yapılmıştır?"

"Bir yıl içinde konutlar yapılıp teslim edilirken, basit bir bisiklet projesinin bakım ve onarımı için daha ne kadar süre gereklidir?"

"Abonmanlardan tahsil edilen ücretler iade edilmiş midir?"

"Kaybolan ve çürümeye terk edilen bisikletlerin sayısı nedir?"

"İstasyonların harabeye dönmesine neden olan kişiler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?"

SORU ÖNERGESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Özdemir, bisikletlerin kaybolmasından ve çürümesinden sorumlu kamu görevlileri hakkında idari soruşturma açılıp açılmadığını ve kamu zararının tazmini için işlem başlatılıp başlatılmadığını da sorguladı. Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı.