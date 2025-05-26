İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi

İBB'ye yönelik başlatılan 4. dalga operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri sona erdi. 36 kişi için tutuklama 10 kişi için adli kontrol istendi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin Savcılığa ifade veren 36 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadeleri tamamlanan 36 kişi için tutuklama 10 kişi için adli kontrol istendi.

BİRÇOK İSİM GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da bulunuyor.