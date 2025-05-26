Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi

İBB'ye yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinin ardından ifade işlemleri sona erdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 19:43

İBB'ye yönelik başlatılan 4. dalga operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri sona erdi. 36 kişi için tutuklama 10 kişi için adli kontrol istendi.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin Savcılığa ifade veren 36 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadeleri tamamlanan 36 kişi için tutuklama 10 kişi için adli kontrol istendi.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi

BİRÇOK İSİM GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da bulunuyor.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 36 kişiye tutuklama istendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | İBB’ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu’nun koruma müdürü ve özel kalem müdürü gözaltında
İBB'ye 3. dalga operasyon: 13 kişi tutuklandı
ETİKETLER
#ibb
#operasyon
#şüpheli
#gözaltı
#adliye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.