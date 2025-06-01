İBB'ye 5. dalga operasyonu! Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatılmış, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi.