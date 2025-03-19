İBB'ye kayyum atanabilir! Fatih Atik canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İBB'ye kayyum atanabilir mi sorusuna canlı yayında cevap verdi. Atik, "Belediyelere kayyum atanabilmesi için tek koşul var. O da terörle irtibatın kurulması. Burada da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım ettiği suçlaması var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gün hareketli başlarken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İBB'ye kayyum atanabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

"İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNE KAYYUM ATANABİLİR"

Kayyum atanabilmesi için tek koşulun olduğunu söyleyen Atik, , "Belediyelere kayyum atanabilmesi için tek koşul var. O da terörle irtibatın kurulması. Burada da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım ettiği suçlaması var. Doğrudan bir terör bağlantısı var. Eğer bu kapsamda bir terör tutuklaması gerçekleşirse İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kayyum atanabilir" ifadelerini kullandı.

"İBB'YE DOĞRUDAN KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük konu ile ilgili kendisine gelen bilgiyi aktardı. Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana." dedi.