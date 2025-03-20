Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum mu geliyor? İşte kulislerde konuşulan isim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim dün sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.

O İSMİ İŞARET ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından 'belediyeye kayyum mu atacak?' sorusu yanıt beklerken, Sözcü TV'den Veli Toprak, İstanbul için kulislerde konuşulan ismi canlı yayında açıkladı.

İmamoğlu hakkında tutuklama kararının verileceğini söyleyen Toprak, "İmamoğlu ve diğer isimler bugün ifade vermeye başlayacak. Cumartesi akşam saatlerinde ise İmamoğlu ve gözaltındaki isimlerin adliye sevk edilmesi bekleniyor. Geceden itibaren pazar sabahına kadar savcılık tarafından ifadeleri alınacak. Pazar günü ise tutuklanma talebiyle Asliye Mahkemesi’ne sevk edilecekler. CHP’nin önseçim yaptığı 23 Mart Pazar günü ise İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesini bekliyorum. O tarihe kadar aksi bir gelişme yaşanmazsa Pazar günü tutuklanacak. Şu anda gözaltı süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu yürütüyor. Ayrıca teröre suçlara bakan büronun da farklı bir hazırlığı var. Burada hazırlanan dosyada ‘terörle iltisak’ iddiası yer alıyor. Bu iddiayla İmamoğlu’nun açığa alınması ve yerine İstanbul Valisi Davut Gül’ün kayyum olarak atanacağı ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.