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 | Onur Kaya

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 2 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

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İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 2 şüpheli daha yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 05:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye çıktı.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 2 şüpheli daha yakalandı

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İBB'ye yolsuzluk operasyonu: 2 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#rüşvet
#Yolsuzluk Soruşturması
#Ihaleye Fesat Karıştırmak
#Gündem
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