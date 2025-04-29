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 | Selahattin Demirel

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 2. dalgada 30 tutuklama talebi

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30'u hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu. 18 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 21:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonla gözaltına alınan 48 şüpheli hakkında savcılığın talebi belli oldu.

Savcılık, 30 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken 18 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbestlik istedi. Şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma dahilinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

52 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. 52 şüpheli sağlık kontrollerinden sonra İstanbul Adalet Sarayına adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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