İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında iki isim daha itirafçı oldu: Tahliye kararı çıktı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iki şüpheli daha etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye oldu. İfadelerin ardından mahkemeden karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki kişi etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlere yönelik dava sürüyor.

Soruşturmada tutuklanan Berat Çağrı Kapsi ve ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. İfade veren iki isim mahkeme kararıyla tahliye edildi.