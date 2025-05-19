İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş'e gözaltı: Kuryelikle suçlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşirken, tutuklu bulunan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı zanlılar hakkında; suç örgütü yöneticiliği, örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.

Son olarak tutuklu sanık Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş’in, soruşturmadaki şüphelilerin talimatıyla örgüte ait paraları çeşitli adreslere taşıdığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine gözaltına alınan Zafer Keleş’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.