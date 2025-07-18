İçimizi acıtan manzara! 'Asla tahmin etmezdik, ilk kez görüyoruz'

Aşırı sıcaklar sebebiyle dere yataklarında ve tarlalarda kuraklık seviyesi yükseliyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin önemli su kaynaklarından olan Hayrabolu Deresi üzücü görüntülerle gündeme geldi. Yeterli yağışın düşmemesi Hayrabolu Deresi yatağındaki su seviyesini zamanla azalttı. Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla dere tamamen kurudu. İlçe sakinlerinden Tevfik Avcı, derenin kurumasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve şaşırdığını belirtti.

"HAYRABOLU DERESİ'NİN TAMAMEN KURUDUĞUNA İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM"

Çocukluğunun bu derenin kenarında geçtiğini ifade eden Avcı, "44 yaşındayım, hayatımda ilk kez Hayrabolu Deresi'nin tamamen kuruduğuna şahit oluyorum. Yazları serinlemek için suya girerdik, balık tutardık. Şimdi ne su kaldı ne de o eski neşeli görüntü. Dere tamamen kurumuş, içimizi acıtan bir manzara var. Bu manzara hepimizi çok derinden etkiledi. Kuraklığın bu boyuta geleceğini asla tahmin etmezdik" dedi.