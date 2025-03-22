İBB soruşturması protestoları: Ali Yerlikaya açıkladı! İşte 9 ilde gözaltına alınan kişi sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını duyurdu.