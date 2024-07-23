İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin atamaları yapıldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 22:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 22:41
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atama kararını duyurarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını paylaştı.
"HAYIRLI OLSUN"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
Kaynak: tgrthaber.com