Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Karaya oturan tekne için ekipler harekete geçti!

27 Aralık 2024 18:58 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:05

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 06.30'da meydana gelen bir olay hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Yerlikaya, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında iki vatandaşın bulunduğu bir teknenin karaya oturduğunu ve yardım istediğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olay yerine hemen sevk edildiğini söyledi.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ Tekirdağ​'da karaya oturan tekne için açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Botu, Dalış Timi ve Kolluk Destek Timinin yürüttüğü titiz çalışmalar sayesinde teknede bulunan iki vatandaşın sağ salim kurtarıldığını ifade etti. Kurtarılan vatandaşların, sahilde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildiğini vurgulayan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 06.30’da, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında, içerisinde 2 vatandaşımızın bulunduğu özel bir teknenin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma operasyonu kapsamında:

📍1 Sahil Güvenlik Botu (KB-227)

📍1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-24) ve

📍1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timinin (Şarköy/Koldestim) titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, teknede bulunan 2 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı.

Vatandaşlarımız sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerine yer verdi.