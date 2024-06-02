İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya memleketi Konya’da şehit yakınlarını ağırladı

02 Haziran 2024 09:18 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:31

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın talimatı ile Bakanlık Müşaviri Hatice Atan’ın eşlik ettiği şehit aileleri ve gaziler Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılandı. Şehit aileleri ve gaziler düzenlenen program çerçevesinde Akyokuş Kasrında Konya’yı kuş bakışı seyretti. Burada konuşan Vali Vahdettin Özkan, şehitlerimizin emaneti ve gazilerin maneviyatından istifade etmenin Türk milletinin en önemli hasleti olduğunu ifade etti.

"BİZLERİ HER ZAMAN DÜŞÜNÜP YALNIZ BIRAKMIYORLAR"

Bakan Müşaviri Hatice Atan ise, “İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yüksek derecede hassasiyet içindedir. Bakanımızın her şehit yakınımızla tek tek ilgilenilmesi yönünde talimatları vardır. Bugün de bakanımızın memleketi, irfan şehri güzel Konya’mıza Ankara ve diğer illerden gelen şehit yakınları ve gazilerimiz ile geldik. Bakanımızın talimatı ile tüm bakanlık personeli olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizin emrindeyiz. Bizleri ağırlayan Konya Valimiz Vahdettin Özkan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit annesi Sevgi Lezgi, “Bizleri düşünerek bu maneviyatı solumamıza vesilen olan İçişleri Bakanımıza teşekkür ederiz. Onların sayesinde şehitlerimizi dualarla andık. Bizleri her zaman düşünüp yalnız bırakmıyorlar. Bu güzel gezi için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Şehit babası Mevlüt Kocakaya da “Bizleri unutmadıkları için bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Konya çok güzel bir şehir, bu tür programların sıklıkla yapılmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler düzenlenen program çerçevesinde Akyokuş Kasrında şehri kuşbakışı seyrettikten sonra Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Düzenlenen sema gösterisini izleyen şehit yakınları ve gaziler daha sonra Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.