İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'deki Motofest'ten enfes görüntüleri paylaştı

29 Haziran 2024 20:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:03

Tunceli'de MotoFest Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde başladı.

İçişleri Bakanı enfes manzara eşliğinde düzenlenen etkinlikten görüntüleri yayınlayarak sosyal medya hesabından şu mesajı düştü:

"Burası Tunceli’nin eşsiz güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Pülümür.

İşte bugün Tunceli MOTOFEST'te motosiklet tutkunları #TürkiyeninHuzuru sürüşünü gerçekleştirdiler. Bu yolculuklarına da Pülümür Vadisi’nin büyüleyici güzelliği eşlik etti.

Tunceli terörden arındıkça, dağlarında, vadilerinde, Munzur ve Pülümür Çaylarıyla dört bir yanında huzur hakim oluyor, yüzler gülüyor, gülmeye de devam edecek🇹🇷

Bu anlamlı ve güzel etkinlikten dolayı Tunceli Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ve etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarımızı tebrik ederim."