İçişleri Bakanı uyarmıştı: Tek tek tespit edilip, trafikten men edildiler!

Kadıköy'de C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ile asayiş büro ekipleri tarafından 13-14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 853 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 313 ayrı ihlal tespit edilirken, sürücülere toplam 2 milyon 47 bin 381 lira cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 80 araç ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri ve asayiş büro ekiplerinin ortak uygulamalarında sürücüler ve yolcular üzerinde GBT sorgulaması, yoklama ve genel güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulamalarda en fazla ceza, sürüş güvenliğini tehlikeye atan aksesuar kullanan sürücülere kesildi.

Bu kapsamda 50 sürücüye işlem yapılırken, teknik şartlara aykırı araç kullanan 22 sürücüye de ceza uygulandı. Ayrıca 48 araç muayenesiz olduğu gerekçesiyle işlem görürken, 16 araç sigortasız olduğu için cezalandırıldı. Denetimlerde ehliyet ihlalleri de dikkat çekti. Geri alınmış ehliyetle araç kullanan 7, yetersiz ehliyetle araç kullanan 8 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 24 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı, 24 kişi emniyet kemeri takmadığı için, 13 sürücü ise kask takmadığı için cezadan kaçamadı.