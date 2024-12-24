İçişleri Bakanlığı alarm verdi! Okullar tatil edildi, 6 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı

24 Aralık 2024 08:11 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 08:18

İçişleri Bakanlığı 6 ilde beklenen kuvvetli sağanak için turuncu kodlu uyarı verdi. Antalya'da taşımalı eğitime ara verilirken AFAD ve Meteoroloji de peş peşe uyarılar yaptı.

Yağmur ve kar çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji, İstanbul dahil 13 il için uyardı | 24 Aralık Hava durumu

Yağmur ve kar çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji, İstanbul dahil 13 il için uyardı | 24 Aralık Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın dün yaptığı 'şiddetli sağanak' uyarılarının ardından İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. 6 ilde beklenen kuvvetli sağanak için vatandaşlar uyarıldı. Turuncu kodun verildiği İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta'da yaşayan vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

EKİPLER TETİKTE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Turuncu uyarı verilen 6 il için, AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.