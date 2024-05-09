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Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
09 May 2024 17:16 - Güncelleme : 09 May 2024 17:24
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.
 
 
 
Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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