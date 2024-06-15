İETT Adalar'a minibüs getirdi halk tepki gösterdi! Gözaltılar var

15 Haziran 2024 18:45 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'nin Adalar'da minibüs hattı işletme kararı alması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Protesto eden 10 kişilik grup çıkan tartışmalarda polisler tarafından gözaltına alındı.

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, bugün hizmete girmesi planlanan 10 minibüse tepki göstermek ve İBB'yi protesto için Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplandı. Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sırada minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olma girişiminde bulunan bazı grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

Müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken minibüsler protestonun ardından adada seferlere başladı.