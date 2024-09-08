İETT okulların ilk günü otobüs saatlerini değiştirdi: Kış tarifesi belli oldu

08 Eylül 2024 18:25 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:05

İETT okulların açılacağı 9 Eylül günü yeni tarifeye geçiyor. Okul döneminin başlaması ve kış mevsiminin gelişiyle birlikte oluşacak yoğunluğa göre tarife düzenleyen İETT yeni sefer saatlerini resmi sitesinden duyurdu. İETT'nin yeni otobüs saatlerini öğrenmek için uygulamadan kontrol etmek gerekiyor.

İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kış dönemi sefer tarifesi başlıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamada vatandaşların yeni saatleri kontrol etmesi istendi. Araçların yeni sefer saatlerine resmi siteden ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden bakılabilecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren okulların açılmasıyla oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak 06.00 ila 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz yolcu taşıyacağı açıklanmıştı. Vatandaşlardan pazartesi günü yaşanabilecek trafik yoğunluğu da dikkate alarak yeni saatleri kontrol etmesi istendi. İlgili Haberler İETT'den okulların açıldığı gün İstanbul'a 7 yeni otobüs hattı geliyor İstanbul Emniyetinden yeni eğitim yılı için ek tedbir: Dönem boyu görev yapacaklar!