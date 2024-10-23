İETT otobüs şoförü faciaya davetiye çıkardı: Tek şeritli yolda tehlikeli sollama
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:59
İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda yaptığı tehlikeli sollama ile hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün yaptığı riskli manevralarla trafiği tehlikeye soktuğu anlar net bir şekilde görüldü.
Kemerburgaz - Cendere yolunda meydana gelen olayda bir İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollamaya çıkarak hem otobüste bulunan yolcuları hem de diğer araçta bulunan vatandaşların canını hiçe saydı. Şoförün, trafiğe tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sollama yapmak için manevra yapan İETT otobüsünün tehlikeli hareketleri görüldü.
Kaynak: tgrthaber.com
Aga bu ne böyle yollarda böyle tehlikeli şey mi yapılıyor Allah aşkına bu şoförun hayali mi kafasında ne oldu