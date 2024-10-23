İETT otobüs şoförü faciaya davetiye çıkardı: Tek şeritli yolda tehlikeli sollama

23 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:59

İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda yaptığı tehlikeli sollama ile hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün yaptığı riskli manevralarla trafiği tehlikeye soktuğu anlar net bir şekilde görüldü.