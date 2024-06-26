İETT otobüsü dehşeti kamerada! Şoför direksiyon başında uyudu, kontrolden çıkan otobüs 4 aracı biçti

26 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:41

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Yokuştan çıkarken kontrolden çıkan otobüs 4 araca çarparak durabildi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.