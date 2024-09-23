İETT otobüsü gelinlikçi dükkanına daldı, mağazadakiler şoka uğradı

23 Eylül 2024 20:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 20:59

Bayrampaşa'da bir İETT otobüsünün şoförü aracın kontrolünü kaybederek gelinlik mağazasına çarptı. Mağazada bulunanlar neye uğradığını şaşırırken otobüsteki yolcular yaralandı.

Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 18.20'de meydana gelen olayda Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü yeşil ışıkta gaza basmaya başladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti..

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs, yol kenarında park halindeki plakalı araca çarpıp, kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişinde bulunan dükkana çarparak durabildi. Kaza sırasında gelinlik dükkanında bulunan vatandaşlar, dükkanın iç kısımlarına ilerleyerek kazadan yara almadan kurtuldu. İETT otobüsü içerisindeki yolculardan bazıları ise hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, otobüs olay yerine gelen çekici vasıtasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Kazaya tanık olan Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba hızlı bir şekilde daldı. Yoksa buradan aşağı doğru gitse her şeyi paramparça yapacaktı. Olaydan sonra biraz sakinleştim. Çok büyük bir kazadan kurtuldu burası" şeklinde konuştu.