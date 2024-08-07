İETT otobüsü sıcak havada birden alev aldı, korkulu anlar yaşadı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 21:21
Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü birden alev alınca yolcular dehşete düştü. Alevlerin yükseldiği iş çıkış saatinde yolcular hızlıca tahliye edildi.
İstanbul'da saat 18.30 sıralarında Bahçeşehir'de Süzer Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 142B hatlı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekti.
DUMANLAR HER YERİ KAPLADI
Yolcular hızlıca araçtan tahliye edildi. Bu sırada şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ortalık dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı