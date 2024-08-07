İETT otobüsü sıcak havada birden alev aldı, korkulu anlar yaşadı

07 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 21:21

İstanbul'da saat 18.30 sıralarında Bahçeşehir'de Süzer Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 142B hatlı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekti.

DUMANLAR HER YERİ KAPLADI

Yolcular hızlıca araçtan tahliye edildi. Bu sırada şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ortalık dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.