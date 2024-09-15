İETT otobüsü tehdit sonrası çıldırdı: Hadi delsene beni, simit bile yemedim

15 Eylül 2024 00:48 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 00:50

Pendik'te bir İETT otobüsünde gençle şoför arasında kavga çıktı. Genç, şoförü "Seni delerim" diye tehdit edince çileden çıkan şoför "Hadi delsene beni, 4'ten beri bu arabaya bindim simit bile yemedim" diye bağırdı. Şoförün gencin boğazını sıktığı anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde öğleden sonra yaşanan otobüs kavgasında gergin anlar yaşandı. Şoför arka koltuğunda oturan gençle tartışmaya başladı. Genç, şoförü tehdit edince şoför aracı durdurup kavga etmeye başladı.

"HADİ DELSENE, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Saat 15.40 sıralarında yaşanan olaya göre, İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken "Seni delerim" tehdidini duyunca kavga büyüdü. Tehdit karşısında çileden çıkan İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

ŞOFÖR GENCİ İNDİRİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Aracın içerisindeki kavga diğer yolcuların araya girmesiyle durduruldu. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.