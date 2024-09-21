İETT otobüsü ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yolcu camdan fırladı

21 Eylül 2024 03:27 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 04:01

İstanbul'da feci kazada yolcular ölümden döndü. Sarıyer'de İETT otobüsü ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Aracın ön camından bir yolcu fırladı. Yaralananlara olay yerinde müdahale yapıldı.

Sarıyer'de İETT​ otobüsü ve minibüs​ Kilyos Mahallesi Demirciköy Caddesi'nde çarpıştı. Saat 23.00 sıralarında gerçekleşen kazada İETT otobüsü ve minibüsün kafa kafaya çarpışmasıyla bir yolcu araçtan fırladı, minibüs sürücüsü sıkıştı.

Feci kazada can kaybının yaşanmamış olması sevindirdi. Sebebi bilinmeyen şekilde gerçekleşen kazada minibüsün ön camından fırlayan yolcu ile minibüs içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza​ sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ UZUN UĞRAŞLARLA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için mücadele etti. Yaralılar en yakındaki hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik tedbirleri aldı. Kazaya karışan otobüs ve minibüs, çekici aracı ile iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme sürüyor.