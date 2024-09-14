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İETT otobüsünde korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 02:14 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 02:19

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde yangın meydana geldi. İddiaya göre, Fındıklı otobüs durağında kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü’nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

YOLCULAR PANİK OLDU

Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi - 1. Resim

OTOBÜSTE HASAR OLUŞTU

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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