İETT otobüsünde korku dolu anlar: Şoför can havliyle yolcuları indirdi

11 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:30

Ataşehir'de bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüs şoförü dumanları fark edince yolcularla dolu aracı son anda tahliye etti. Akşam iş çıkış saati yaşanan olayın boyutu kameraya yansıdı.

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İstanbul​ Ataşehir​'de bir İETT otobüsünde yangın​ başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden şoför yolcuların son anda inmesini sağladı. Dumanlar alevlere dönüştü korku dolu anlar yaşandı.

Barbaros Mahallesi​ Mor Menekşe Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarındaki olayda İETT otobüs seyir halindeyken motor kısmından çıkan dumanlar alevlere dönüşerek cayır cayır yanmaya başladı. İş çıkış saati olması sebebiyle dolu olan otobüsten vatandaşlar can havliyle indi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

TIKA BASA DOLU OTOBÜS TAHLİYE EDİLDİ

İş çıkışı ve okul çıkışı olması nedeniyle tıka basa dolu olan otobüsün içindeki vatandaşlar ise yanmaktan son anda kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Muhammed Karagöz, "Otobüs bir anda motor kısmından alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Kimse yaralanmadı. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi.



